‘EE.UU. es fuerte porque es una nación de inmigrantes’; Biden responde a Trump

El presidente estadounidense, Joe Biden, reivindicó este miércoles que Estados Unidos es un país fuerte porque es una nación formada por inmigrantes, en respuesta a la retórica antiinmigración del exmandatario y candidato republicano, Donald Trump.

Biden hizo estas declaraciones al participar junto a la actriz Jessica Alba en una recepción en la Casa Blanca con líderes de la comunidad latina para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana que se celebra cada septiembre en Estados Unidos.

Nosotros no demonizamos a los inmigrantes. No los atacamos. No creemos que estén envenenando la sangre de nuestro país”, declaró el mandatario demócrata en referencia a unos comentarios que hizo Trump el año pasado.