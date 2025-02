EE.UU. empieza a suspender los fondos de ayuda legal a menores migrantes no acompañados

La organización Acacia Center for Justice recibió una notificación oficial para suspender “de inmediato” su programa para menores no acompañados

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a suspender los fondos federales que ayudan a los menores no acompañados, denunció una de las organizaciones que presta servicios de representación legal a los migrantes.

La organización Acacia Center for Justice, que proporciona servicios legales a más de 26 mil niños, denunció haber recibido una notificación del Departamento de Estado ordenando suspender “de inmediato” su programa para menores no acompañados.

“Esta decisión va en contra de garantizar que los niños que han sido víctimas de trata, o están en riesgo de serlo, tengan representantes legales que protejan sus derechos e intereses”, escribió la directora ejecutiva del Acacia Center, Shaina Aber, en un comunicado.

Los menores de edad que entran a EE.UU. sin compañía de un adulto pasan a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), con la que trabaja la organización, y que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El Gobierno de EE.UU. no está obligado a proporcionar representación legal a las personas que se enfrentan a un proceso judicial migratorio y los migrantes que no encuentran o no tienen recursos para contratar un abogado dependen de los servicios legales de ONG como Acacia.

En el año fiscal 2024, ORR recibió los casos de 98 mil 356 menores de edad, según datos publicados por el Gobierno.

Con información de EFE