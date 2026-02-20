EE.UU. decomisa más de 4 mil armas y 600 mil municiones que iban a México

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF en ingles) informó en un comunicado sobre el decomiso masivo de armas y municiones que tenían como destino final organizaciones criminales en México. .

Impacto en el tráfico de armas hacia México

De acuerdo con el reporte de la autoridad estadounidense, desde el inicio de Administración de Donald Trump el 20 de enero de 2025, los operativos han logrado interceptar una cantidad significativa de suministros bélicos dirigidos a cárteles de la droga y bandas violentas en territorio mexicano:

Armas de fuego incautadas: Un total de cuatro mil 359 unidades fueron detenidas antes de cruzar la frontera .

Municiones aseguradas: Se decomisaron 648,975 rondas de municiones destinadas a grupos criminales en México .

Promedio operativo: Las autoridades lograron mantener fuera del alcance de los narcotraficantes un promedio de mil 600 balas por día .

“Las armas utilizadas para delitos ilegales provienen cada vez más de todos los estados del país. Este no es un problema de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional”, declaró Robert Cekada, subdirector de la ATF.

“Los agentes de la ATF están atacando agresivamente a pandillas, cárteles y organizaciones criminales transnacionales que trafican ilegalmente con armas de fuego y convierten las calles estadounidenses en zonas de guerra. Desmantelaremos estas redes en todos los niveles, les cortaremos el acceso a las armas y exigiremos a todos los delincuentes que rindan cuentas ante la ley”

En total, los esfuerzos de la ATF a nivel nacional desde principios de 2025 han resultado en la incautación de un total de 36 mil 277 armas de fuego y más de 2.3 millones de municiones vinculadas a diversas actividades ilícitas y grupos criminales.

“Nuestros agentes especiales se concentran en identificar y desmantelar a los traficantes de armas de fuego que alimentan la violencia al armar a personas ilegales, pandilleros, cárteles de la droga, inmigrantes indocumentados y organizaciones terroristas”, expuso la ATF.

Con información de López-Dóriga Digital