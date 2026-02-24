EE.UU. advierte a cárteles mexicanos de “graves consecuencias” si hieren a sus ciudadanos

La Casa Blanca confirmó que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras ser abatido el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, y advirtió a los carteles sobre las “graves consecuencias” de herir a ciudadanos de EE.UU.

🚨 KAROLINE LEAVITT: “The Mexican drug cartels know not to lay a finger on a single American or they will pay severe consequences under this President.” 👏🏼👏🏼

pic.twitter.com/5QDANB5kDi — Proud Elephant 🇺🇸🦅 (@ProudElephant) February 24, 2026

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos”, dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

“Los cárteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, puntualizó.

La portavoz del presidente de la Casa Blanca indicó en una entrevista con Fox News que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” para abatir al Mencho, líder del CJNG, contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

“Esto no habría sido posible sin el liderazgo del presidente (Donald) Trump“, insistió Leavitt, quien recordó que la Administración ha designado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y las “medidas letales” tomadas contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico para detener el flujo de droga a EE.UU.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Washington está “coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos”.

Cientos de turistas estadounidenses se encontraron varados en el oeste de México después de que el abatimiento del Mencho desatara una ola de violencia en varias ciudades mexicanas, entre ellas Guadalajara y Puerto Vallarta, este último uno de los principales destinos turísticos de Norteamérica.

El líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, era el narcotraficante más buscado en México. Fue abatido durante un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, al oeste del país, y las autoridades mexicanas confirmaron que contaron con inteligencia estadounidense.

En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en cerca de un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un vigilante y un agente de la Fiscalía de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según el recuento oficial.

Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

Con información de EFE