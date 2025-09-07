Desmantelan en Polonia laboratorio de metanfetamina de cártel del narcotráfico; detienen a dos mexicanos

Un operativo coordinado por la Oficina Central de Investigaciones de la Policía (CBSP) de Polonia desmanteló un laboratorio de metanfetamina en el condado de Swiecie, donde se confiscaron 300 litros del narcótico.

En un comunicado emitido por la CBSP se informa que, además de la metanfetamina, se aseguraron toneladas de precursores y fueron detenidas tres personas, dos de ellas de nacionalidad mexicana que están “vinculados a un cártel de la droga norteamericano”.

De acuerdo con el comunicado, los ciudadanos mexicanos se encontraban supervisando la operación de producción de los narcóticos. Se detalla que se trataba de un laboratorio profesional que estaba equipado para una producción masiva.

Peritos especializados calcularon que el total incautado habría alcanzado para elaborar 330 kilogramos del narcótico, lo cual equivaldría a 6 millones de zloty, la moneda polaca, lo cual equivaldría aproximadamente a 31 millones de pesos.

Imágenes proporcionadas por la policía polaca muestran grandes contenedores y herramientas para una producción a gran escala, y que las instalaciones se encuentran en una ubicación rural.

También se puede apreciar el momento en que elementos de seguridad detienen a los presuntos responsables en una camioneta de color blanco y los hacen descender del vehículo tras encañonarlos.

El operativo contó con el apoyo de unidades antiterroristas de la Oficina Anticorrupción y de la Policía de Combate Polaca.

Con información de Latinus