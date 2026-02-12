Desde hace siete meses, el gobierno de EU advirtió un aumento en el uso de drones por los cárteles mexicanos en la frontera

Desde julio del 2025, el gobierno de Estados Unidos advirtió sobre el aumento del uso de drones por parte de los cárteles de la droga en la frontera con México, en el contexto de que este miércoles la Administración Federal de Aviación (FAA) cerrara de manera temporal el espacio aéreo por una alerta de seguridad.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló que la medida se tomó debido a la incursión de un dron supuestamente de un cártel de la droga. “La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región”, señaló.

Según la agencia AP, citando fuentes que conocen el caso, el cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, se debió a la prueba de un láser diseñado para derribar drones utilizados por narcotraficantes en la frontera.

El pasado 22 de julio, Steven Willoughby, director de la Oficina de Gestión del Programa de Sistemas de Aviones No Tripulados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), advirtió sobre el creciente uso de drones por parte de grupos criminales en la frontera y en diversos conflictos armados en el mundo.

Willoughby dijo en ese momento que “casi todos los días” los cárteles utilizan las aeronaves para el contrabando de drogas y hacer vigilancias por la frontera entre México y Estados Unidos.

“En los últimos seis meses de 2024, se detectaron más de 27 mil drones a menos de 500 metros de la frontera sur de Estados Unidos, realizando casi 60 mil vuelos distintos, la mayoría de ellos efectuados durante la noche o a altitudes restringidas”, aseguró durante una audiencia en el Comité Judicial en el Senado estadounidense.

El funcionario señaló que una interrupción en la inversión en este rubro sería un obstáculo para la planificación de eventos masivos como la Copa Mundial del 2026, el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

También alertó que los narcotraficantes “son muy inteligentes y trasladan sus operaciones a lo largo de la frontera hacia zonas donde nuestros agentes no pueden interceptarlos” o en sitios donde no hay vigilancia permanente.

“Va a requerir una inversión significativa (…) para disponer de suficiente equipo distribuido a lo largo de la frontera y poder detectar drones que operan a través de más de 2 mil millas lineales de territorio”, agregó.

En diciembre del año pasado, las autoridades mexicanas y estadounidenses acordaron “mejorar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera”, en el marco de la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad.

Con información de Latin Us