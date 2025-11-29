Decomisan más de cuatro toneladas de cocaína transportadas en una embarcación en Costa Rica

EFE.- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, celebró este viernes el trabajo y la cooperación que realiza Estados Unidos en los océanos en la lucha contra el narcotráfico, luego de que en una operación conjunta se decomisaron alrededor de 4.4 toneladas de cocaína.

Con respecto a la participación de Estados Unidos en Costa Rica y en el Caribe, Chaves señaló que le da una «gran bienvenida. No solo las apoyo, las agradezco, las reconozco y digo que era hora de que nos tomáramos este tema de manera seria», en una conferencia de prensa en la que las autoridades presentaron parte de la droga decomisada.

Costa Rica mantiene desde hace años un convenio con Estados Unidos de patrullaje conjunto en los océanos en contra del narcotráfico, y el más reciente golpe, anunciado el jueves, significó el decomiso de 4.4 toneladas de cocaína que eran transportadas por el Pacífico costarricense en una embarcación tripulada por dos colombianos identificados con los apellidos Moreno y Hernández, quienes están arrestados.