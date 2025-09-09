DEA detiene a 617 personas en menos de una semana durante operaciones contra el Cártel de Sinaloa

La Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) informo que en un lapso de 4 días han logrado la detención de más de 600 miembros que presuntamente pertenecen al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado, tan sólo del 25 al 29 de agosto del 2025 la DEA detuvo a un total de 617 personas e incautó dinero, droga y armas.

Asimismo la administración informó que la estrategia para desmantelar al Cártel de Sinaloa se ha permitido el incrementó de los decomisos de drogas en contra de uno de los cárteles más violentos y poderosos del mundo.

A través del documento la DEA señaló que la organización “Terrorista” extranjera, denominada Cártel de Sinaloa continúa siendo una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional, por lo que se compromete a desmantelar sus redes de comando, control y distribución de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína que trafican a los Estados Unidos.

Entre las incautaciones hay 480 kilogramos de polvo de fentanilo, 714 mil 707 pastillas falsificadas, medicamentos que parecen reales pero que pueden contener dosis letales de fentanilo o metanfetamina, 2 mil 209 kilogramos de metanfetamina, 7 mil 469 kilogramos de cocaína, y 16 mil 55 kilogramos de heroína.

También 11 millones 111 mil 483 dólares, en efectivo de distintas divisas, activos incautados: un millón 697 mil 313 dólares en activos y 420 armas de fuego.

Todas estas incautaciones fueron catalogas por la DEA como un duro golpe contra el Cártel de Sinaloa.

“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense. Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada arresto que realizamos representa vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”. Declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

Reconoció que esta organización criminal cuenta con “decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores de Sinaloa que operan en todo el mundo, en al menos 40 países, y que son responsables de la producción, fabricación, distribución y operaciones relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas peligrosas y mortales”.

Con información de Latinus