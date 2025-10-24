Cuba extradita a Estados Unidos a Zhi Dong “N”, operador del CJNG y Cártel de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves que Zhi Dong Zhang, presunto operador de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fue entregado a las autoridades estadounidenses luego de su detención en Cuba.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que la entrega de Dong Zhang, alias «Brother Wang», se dio por gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República.

“El pasado 31 de julio fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos”, aseguró.

El 11 de julio de 2025, Zhi Dong Zhang se fugó de un área de confinamiento. De acuerdo con la dependencia, un juez le concedió la medida de prisión domiciliaria, el cual evadió.

Tras su escape se implementó un operativo de búsqueda, el cual incluyó intercambio de información con otros países e Interpol. El seguimiento realizado permitió su ubicación y recaptura el pasado 31 de julio.

El pasado 30 de octubre del 2024, Zhi Dong Zhang fue detenido en la Ciudad de México; el hombre lo identificaron como responsable de tráfico de drogas, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales en América, Europa y Asia, recordó García Harfuch.

La investigación reveló que Zhang operaba una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, con vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, catalogados como organizaciones terroristas por Washington.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba también confirmó la entrega del detenido, tras una petición formal de extradición.

Según la Cancillería cubana, el investigado fue detenido el 31 de julio por los presuntos delitos de falsificación de documentos y tráfico de personas en Cuba, pero no por delitos de narcotráfico. Desde entonces se encontraba en prisión provisional.

El extraditado es investigado en Estados Unidos por contrabando de fentanilo, dentro de la batalla contra el tráfico de drogas que ha puesto en marcha la administración del presidente Donald Trump.

Zhang está acusado de lavado de unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

Según fuentes oficiales, días después de su fuga, «Brother Wang» intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de aquel país le negaron la entrada debido a un pasaporte falso. Posteriormente, fue deportado a Cuba, donde fue arrestado.

Con información de EFE.