Costa de Texas sufre inundaciones previo a la llegada de la tormenta tropical Alberto

Los aguaceros en la costa del sur de Texas se volverán más numerosos e intensos a medida que se aproxime la tormenta tropical Alberto

La costa del sur de Texas (EE.UU.) sufre inundaciones a medida que se acerca la tormenta tropical Alberto, primer ciclón de la temporada del Atlántico, que se formó en el sur del Golfo de México.

This is why you shouldn’t always focus on the landfall. Incredible storm surge in #Texas HUNDREDS of miles from the center of the storm spinning off the coast of Mexico. #PTC1 #Txwx #stormsurge #Alberto #Hurricaneseason @bclemms pic.twitter.com/9WW8owSalw

— Jonathan Petramala (@jpetramala) June 19, 2024