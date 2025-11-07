20.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

Corea del Norte lanza un misil balístico tras tensiones por sanciones de EE.UU.

By Agencias
79
EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
spot_img
viernes, noviembre 7, 2025

Corea del Norte lanzó un misil hacia el mar de Japón, tras advertir que respondería a las sanciones de Estados Unidos por su programa nuclear

Corea del Norte lanzó un misil balístico no identificado hacia el mar de Japón, afirmó el Ejército surcoreano, un día después de que Pionyang prometiera “responder de forma apropiada” a las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas y compañías acusadas de blanquear capital para financiar el programa de armas nucleares norcoreano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó que Corea del Norte lanzó un misil balístico “no identificado” hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, sin dar más detalles.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó el miércoles pasado a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte, unos fondos procedente de operaciones ilícitas como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares.

Con información de EFE.

Artículo anterior
EU destruye otra embarcación vinculada al narcotráfico en el Caribe; van casi 20 ataques
Artículo siguiente
Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana, gana el premio al Mejor Gol del Año de la Concacaf tras anotarle de tiro libre a Canadá
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.