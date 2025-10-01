24.6 C
San Luis Potosí
MUNDO

Comienza cierre de gobierno en EU luego de que legisladores no acordaran presupuesto

Créditos: Cuartoscuro
miércoles, octubre 1, 2025

La propuesta republicana en el Congreso que buscaba extender el financiamiento federal hasta el 21 de noviembre no alcanzó este martes los votos necesarios para evitar el cierre de gobierno que está previsto que entre en vigor esta medianoche

AP.- Sumido en un cierre del gobierno, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo ciclo de incertidumbre después de que el presidente Donald Trump y el Congreso no lograron llegar a un acuerdo para mantener en funcionamiento los programas y servicios gubernamentales.

Se tiene previsto que alrededor de 750 mil empleados federales sean suspendidos, algunos de los cuales podrían ser despedidos.

Muchas oficinas de gobierno cerrarán, quizás de forma permanente, mientras Trump promete «hacer cosas que son irreversibles, que son malas» como represalia.

Se espera que su agenda de deportaciones avance a toda velocidad, mientras que los servicios de educación, medio ambiente y otros se tambalean.

Se prevé que las repercusiones económicas se extiendan por todo el país.

«No queremos que cierre», dijo Trump en la Casa Blanca antes de la fecha límite de medianoche.

Pero el presidente, quien se reunió en privado con la cúpula legislativa esta semana, no pareció capaz de negociar un acuerdo entre demócratas y republicanos para evitar el cierre.

Esta es la tercera vez que Trump preside una interrupción del financiamiento federal— la primera desde su regreso a la Casa Blanca este año— un récord notable que subraya la división sobre las prioridades presupuestarias y un clima político que recompensa las posturas de línea dura en lugar de compromisos más convencionales.

Con información de Latinus

