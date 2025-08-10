30 C
San Luis Potosí
Cifra de niños muertos en Gaza por desnutrición se eleva a 100

Niño víctima de desnutrición en Gaza. Foto de EFE/EPA/HAITHAM IMAD
domingo, agosto 10, 2025

La ofensiva israelí causó la muerte de al menos 100 niños por desnutrición en Gaza, denunció el Ministerio de Sanidad del enclave palestino

La cifra de niños muertos en Gaza por causas relacionadas con la desnutrición o el hambre desde el inicio de la ofensiva israelí se elevó este domingo a 100, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Esto supone que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores en estos casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza.

Cifra de niños muertos en Gaza por desnutrición se eleva a 100 - habitantes-de-gaza-reciben-ayuda-humanitaria-desde-el-aire

Habitantes de Gaza reciben ayuda humanitaria desde el aire. Foto de EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Los hospitales de la Franja registraron el sábado cinco fallecidos por inanición, entre ellos dos niños, de acuerdo con el comunicado de Sanidad.

Durante el mes de julio, las muertes en Gaza por falta de alimento se dispararon después de meses de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria por parte de Israel, que controla todos los accesos al territorio.

Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo el bloqueo fue total, mientras que el flujo de ayuda es ahora muy limitado e insuficiente, denuncian las organizaciones humanitarias.

Israel dijo este domingo que en la última semana -del 3 al 9 de agosto- mil 900 camiones de ayuda humanitaria “fueron recogidos y distribuidos” en Gaza, lo que supone una media de 270 camiones diarios frente a los 600 necesarios -según las organizaciones humanitarias- para cubrir las necesidades de los gazatíes.

Con información de EFE

