Cierre de gobierno se encamina a su fin: Senado de EU logra acuerdo tras 40 días

La noche de este domingo, los legisladores demócratas y republicanos lograron un acuerdo con el que culminará el cierre de gobierno de Estados Unidos, que acumula 40 días y ha dejado estragos en todos los sectores. La propuesta obtuvo 60 votos de los senadores a favor y 40 en contra.

Luego del acuerdo en el Senado, toca turno a la Cámara de Representantes para que vote y apruebe la propuesta en una sesión convocada por el líder Mike Johnson.

De acuerdo con el medio Politico, el acuerdo inicial fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos.

Cabe señalar que los republicanos necesitaban únicamente del voto de cinco demócratas adicionales para financiar el gobierno.

Este cierre del gobierno federal ha durado un récord de 40 días y provocado la suspensión del sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres y largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

El acuerdo se logró pese a que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se opuso esta noche al proyecto que se acordó en la Cámara Alta.

Al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche después de asistir a un partido de fútbol americano, Trump no dijo si respaldaba el acuerdo. Pero expresó: «Parece que estamos cerca de que el cierre termine».

Con información de EFE y AP.