15.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
MUNDO

Cierre de gobierno se encamina a su fin: Senado de EU logra acuerdo tras 40 días

By Agencias
85
Créditos: Captura de video
spot_img
lunes, noviembre 10, 2025

Por la noche, el Senado obtuvo los votos necesarios y será ahora la Cámara de Representantes la que deberá aprobar la propuesta en una sesión que ya fue convocada por el líder Mike Johnson

La noche de este domingo, los legisladores demócratas y republicanos lograron un acuerdo con el que culminará el cierre de gobierno de Estados Unidos, que acumula 40 días y ha dejado estragos en todos los sectores. La propuesta obtuvo 60 votos de los senadores a favor y 40 en contra.

Luego del acuerdo en el Senado, toca turno a la Cámara de Representantes para que vote y apruebe la propuesta en una sesión convocada por el líder Mike Johnson.

De acuerdo con el medio Politico, el acuerdo inicial fue negociado por los senadores demócratas Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan y varios senadores republicanos.

Cabe señalar que los republicanos necesitaban únicamente del voto de cinco demócratas adicionales para financiar el gobierno.

Este cierre del gobierno federal ha durado un récord de 40 días y provocado la suspensión del sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres y largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

El acuerdo se logró pese a que el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se opuso esta noche al proyecto que se acordó en la Cámara Alta.

Al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche después de asistir a un partido de fútbol americano, Trump no dijo si respaldaba el acuerdo. Pero expresó: «Parece que estamos cerca de que el cierre termine».

Con información de EFE y AP.

Artículo anterior
Sheinbaum presenta el Mundial 2026: invertirán 9 mil mdp en el AICM y esperan 5.5 millones de visitantes
Artículo siguiente
“Una promesa es una promesa”: EE.UU. pide a México cumplir con entrega de agua
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.