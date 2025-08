Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan para denunciar incomunicación y solicitar que le permita hablar con su nuevo abogado.

La misiva fue escrita a mano por el exlíder del Cártel de Sinaloa, y tiene como fecha el 15 de julio pasado.

Guzmán Loera tiene como nuevo abogado defensor a José Israel Encinosa, quien tiene autorización para comunicarse con el excapo, si bien esto no ha sido posible.

Hasta el día de ayer no le han autorizado mi llamada por teléfono. El abogado me escribió pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió”, relata ‘el Chapo’ al juez Cogan.