‘Chapo’ Guzmán denuncia violaciones a sus derechos humanos en prisión de máxima seguridad de Florence

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, denunció en una carta que las autoridades de la prisión de máxima seguridad de Florence violan sus derechos humanos.

En el texto, dirigido al juez Brian Cogan, Guzmán Loera relató que las autoridades penitenciarias le han impedido el acceso a distintos documentos en español relacionados con su situación jurídica.

Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarán los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, acusó.