Cancelan cerca de mil 800 vuelos en EU por tormenta invernal; Chicago es la ciudad más afectada

EFE.- Cerca de mil 800 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos este sábado, la mayoría debido al mal tiempo que afecta al medio oeste superior del país, especialmente en el área de Chicago, donde existe una alerta por tormenta invernal.

Unos mil 781 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos y 6 mil 645 habían sufrido retrasos hasta la noche del sábado, según el sitio de rastreo FlightAware.

El Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago es el más afectado con diferencia, con más de 584 vuelos cancelados que salían desde allí.