«Avivan el fuego»: Irán amenaza a UE con medidas idénticas luego de que designaran a Guardia Revolucionaria como terrorista

EFE.- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó que su país podría incluir a los ejércitos de países de la Unión Europea (UE) en la lista de los grupos terroristas, en respuesta a la declaración del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte del bloque comunitario el jueves.

“Podemos incluir a los ejércitos europeos en la lista de grupos terroristas a través del Parlamento”, amenazó Araqchí en una entrevista con la cadena CNN turca, publicada hoy.

El jefe de la diplomacia iraní advirtió que los 27 lamentarán su decisión contra el cuerpo militar de élite iraní y denunció que las acciones europeas no reducirán las tensiones regionales, sino que “avivan el fuego”.

Según Araqchí, la Guardia Revolucionaria “desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el Estado Islámico (EI) y los terroristas”; de lo contrario, “los europeos se estarían enfrentando hoy al EI en París o en otra ciudad europea”.

Los ministros de Exteriores de la UE llegaron este jueves a un acuerdo político para incluir a la Guardia en la lista de organizaciones terroristas del bloque por la represión de las protestas en Irán.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE «acaban de dar un paso decisivo al designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista», informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizó este jueves a los políticos europeos de las “peligrosas consecuencias” que tendrá, en su opinión, la integración de la Guardia Revolucionaria a dicha lista.

Ese mismo día, Araqchí calificó esa decisión de “otro error estratégico”, mientras el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió de sus “peligrosas consecuencias”.

“Las peligrosas consecuencias de esta decisión hostil y provocadora recaerán directamente sobre los responsables políticos europeos”, advirtió.

La designación de la Guardia como organización terrorista por parte de los países europeos se produjo tras la represión de las recientes protestas antigubernamentales en Irán, en las que, según el balance oficial, murieron tres mil 117 personas, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en seis mil 563 muertes, incluidos 124 niños.

HRANA cifra además en 11 mil 20 los heridos y en 49 mil 70 los detenidos, mientras está investigando otros 17 mil casos de denuncias de homicidios.

Con información de Latin Us