Avanzamos en reducción de drogas en Venezuela, pero tenemos un problema con México: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el flujo de drogas hacia su país desde Venezuela ha disminuido, aunque reconoció que persisten problemas con otros países, entre ellos México.

El mandatario hizo estas declaraciones cuando le preguntaron sobre el despliegue militar en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela, cuando abordaba el avión presidencial.

“Hemos logrado un gran progreso con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas, pero tenemos un problema con México. Tenemos un problema con Colombia”, aseguró.

El presidente de Estados Unidos también comentó «ya me decidí», al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares.

Trump aseguró tener una decisión, pero agregó que no puede decir «qué será», cuando una periodista le preguntó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir «una serie de opciones» puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe, siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, según la publicación en X.

Con información de EFE.