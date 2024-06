Ataques contra una sinagoga y una iglesia en Rusia dejan 3 muertos y 16 heridos

Al menos tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas durante ataques perpetrados por desconocidos contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de tránsito en las ciudades de Derbent y Majachkalá, en la región de Daguestán, república rusa del Cáucaso mayoritariamente musulmana, informó el departamento regional del Ministerio de Interior.

⚡ Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent, Dagestan, state media reported, with video showing the synagogue on fire.

One policeman was killed and six others were wounded in a shootout at the synagogue, regional police said. pic.twitter.com/huEMMRdIGY

— The Moscow Times (@MoscowTimes) June 23, 2024