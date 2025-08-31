18.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
MUNDO

Ataque de Israel mata al primer ministro de hutíes del Yemen

By Agencias
83
SANA'A (Yemen), 30/08/2025.- (FILE) - Houthi Prime Minister Ahmed Al-Rahawi gives a speech during his visit to the Hamas office in Sana'a, Yemen, 19 August 2024 (reissued 30 August 2025). Ahmed Al-Rahawi was killed following Israeli airstrikes in the capital Sana'a on 28 August 2025, Yemen's Houthis confirmed. EFE/EPA/YAHYA ARHAB
spot_img
sábado, agosto 30, 2025

Los hutíes del Yemen confirmaron la muerte del primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawi

Los hutíes del Yemen confirmaron que el primer ministro del grupo rebelde pro iraní que controla parte del país, Ahmed al-Rahawimurió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves 28 de agosto de 2025, junto a varios de sus ministros.

“Anunciamos el martirio el jueves del muyahidín Ahmed Ghaleb al-Rahawi, primer ministro del Gobierno de Cambio y Construcción, junto con varios de sus colegas ministros”, señaló la presidencia hutí en un comunicado en redes recogido por la cadena Al Jazeera.

Dichas fuentes añadieron que el ejército israelí atacó la capital Saná el jueves, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y los hutíes del Yemen que comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

Al-Rahawi, primer ministro del gobierno liderado por los hutíes en las áreas del país dividido que los rebeldes controlan desde agosto de 2024, fue atacado junto con otros miembros del gobierno, cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

El brazo político de los hutíes enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus deberes después de que miembros del gabinete fueran asesinados por Israel.

Con información de EFE

Artículo anterior
América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada: ¿qué pasará con el reembolso de boletos?
Artículo siguiente
Políticas migratorias de Trump afectan a las granjas y empresas de Estados Unidos por los despidos de trabajadores
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.