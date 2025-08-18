Así será la reunión entre Trump y Zelenski en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirán juntos primero este lunes 18 de agosto de 2025 y después se sumarán a los líderes europeos presentes en Washington D.C., según adelantó la cadena estadounidense CNN .

El canal, que cita fuentes conocedoras de la planificación de la jornada, indica que esta se dividirá en partes y se espera que Trump y Zelenski se reúnan “individualmente con sus delegaciones” en la Casa Blanca antes de abrir el encuentro a los aliados europeos de Ucrania.

Tras esa cita, se espera que Trump y Zelenski “se unan a un grupo más grande y potencialmente a un almuerzo con los otros líderes europeos” que han acudido a dar apoyo al ucraniano, detalla el medio.

También señala que los temas de discusión previsiblemente serán las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo cómo estará involucrado Estados Unidos.

Viajaron a Washington D.C. para apoyar a Zelenski la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

El primer viaje de Zelenski a Washington no dejó buenos recuerdos y la imagen que quedó de éste fue la de la presión a la que fue sometido públicamente por Trump y su vicepresidente, JD Vance, para que aceptara un acuerdo con Rusia.

En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó este domingo 17 de agosto que los líderes europeos que acompañarán a Zelenski lo hagan para evitar que Trump lo “intimide” para que acepte “un mal acuerdo”, y recordó que han participado en las conversaciones para un proceso de paz.

Con información de EFE