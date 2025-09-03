16.8 C
San Luis Potosí
MUNDO

Asegura Trump que Xi Jinping “conspira” contra EE.UU. junto a Rusia y Corea del Norte

By Agencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este lunes, 18 de agosto, después de reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos para tratar de avanzar hacia la paz en Ucrania, en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Octavio Guzmán
miércoles, septiembre 3, 2025

Trump acusó a China de “no reconocer” el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, de “conspirar” contra su país junto a los mandatarios de Rusia y Corea del NorteVladímir Putin y Kim Jong Un, con quienes sostuvo reuniones en Beijing.

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

El mensaje está dirigido al mandatario chino en el marco de la visita de los demás líderes mencionados, quienes están participando en un gran desfile militar que se desarrolla para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

El mandatario estadounidense acusó a China de “no reconocer” el sacrificio de los soldados estadounidenses en su lucha contra Japón en la Segunda Guerra Mundial.

El trío de mandatarios está acompañado por líderes de países orientales, entre ellos el presidente de IránMasoud Pezeshkian.

Asegura Trump que Xi Jinping "conspira" contra EE.UU. junto a Rusia y Corea del Norte - 8b86c705b5c221f12ee445260a570b661d0b3660w-1024x683
Una pantalla muestra al presidente chino, Xi Jinping, que inauguró el desfile militar que Pekín celebra por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, junto al presidente ruso, Vladímir Putin, y del norcoreano, Kim Jong-un en Pekín (China). EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Xi y Putin mantuvieron conversaciones en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China.

China y Rusia han estrechado lazos en los últimos años; Pekín se ha esforzado por afirmar su neutralidad en la guerra, pero ha proporcionado a Rusia un salvavidas diplomático y económico.

“Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa”, señaló Xi en la reunión, mantenida en Pekín, según recoge la cadena estatal china CCTV.

Por su parte el líder norcoreano arribó a la capital china en tren, vestido de traje negro y con una sonrisa.

El particular encuentro sucede dos semanas después de que Trump encabezara una histórica reunión con Putin en Alaska, en una bilateral que no encontró acuerdos para un cese al fuego en Ucrania y luego surgieron planes de una reunión entre las partes implicadas en el conflicto sin que esta realmente se hayan concretado por el momento.

Con información de EFE

