Asegura Trump que “ha desaparecido” todo el mando militar de Irán

By Agencias
101
Captura de video de la cuenta oficial de la red social TruthSocial @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando durante una declaración pública este domingo. EFE/ @realdonaldtrump
domingo, marzo 1, 2026

El presidente estadounidense hizo un llamamiento a “todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad” para que aprovechen el momento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de inmunidad o de lo contrario, dijo, afrontará “una muerte segura”.

Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable“, declaró Trump en una declaración publicada en un video en su red social, Truth Social.

Según dijo, “todo” el mando militar de Irán “ha desaparecido” y muchos de ellos “quieren rendirse para proteger sus vidas”: “Quieren inmunidad“.

Aun así, Trump adelantó que las operaciones continúan “con toda su fuerza” y así lo harán “hasta que se alcancen todos los objetivos”.

El mandatario defendió estas acciones como “necesarias” para garantizar la seguridad de los estadounidenses.

“Durante casi 50 años, estos malvados extremistas han estado atacando a EE.UU. mientras coreaban el lema ‘Muerte a Estados Unidos‘ o ‘Muerte a Israel‘, o ambos”, apuntó.

El presidente estadounidense hizo un llamamiento a “todos los patriotas iraníes que anhelan la libertad” para que aprovechen el momento, sean “valientes, audaces y heroicos y recuperen su país”.

Estados Unidos está con ustedes. Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles”, aseveró.

Esta es la primera declaración institucional de Trump desde que anunció la operación conjunta con Israel en la madrugada del sábado. Hasta ahora solo había mantenido breves entrevista telefónicas con algunos medios de comunicación.

El mandatario ha pasado el fin de semana en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, monitoreando el operativo, y está previsto que regrese esta tarde a la Casa Blanca.

Con información de EFE

