Asciende a 759 la cifra de muertos y casi mil heridos por el monzón en Pakistán; siguen amenazas de lluvias torrenciales

EFE.- La cifra de muertos por la temporada de monzones en Pakistán ascendió a 759, según los últimos datos oficiales, mientras que las inundaciones continúan desplazando a miles de personas en el centro del país y la amenaza de lluvias torrenciales se cierne sobre la gran ciudad de Karachi.

El último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), publicado este jueves, elevó la cifra total de fallecidos a 759 y la de heridos a 993. Sólo en las últimas 24 horas, se han reportado nueve decesos más y 15 heridos.

La crisis más reciente se vive en la provincia de Punjab, donde la crecida del río Indo arrasó diques de contención y cubierto de agua a decenas de aldeas en los distritos de Layyah, Taunsa y Muzaffargarh, obligando a miles de familias a abandonar sus hogares.

Las inundaciones han destruido viviendas y miles de hectáreas de cultivos.

La Autoridad Nacional advirtió, que un intenso sistema de bajas presiones descargará lluvias de hasta 100 milímetros sobre Karachi y otras zonas de la provincia de Sindh —ciudad más poblada—en las próximas horas.

Informes de organizaciones humanitarias como International Medical Corps (IMC) detalló el impacto en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, la más castigada, con 454 de los fallecidos totales.

En distritos como Buner, aldeas enteras han sido arrasadas, y miles de familias desplazadas se enfrentan a una grave crisis sanitaria por la contaminación de las fuentes de agua y la destrucción de centros de salud.

«Las necesidades inmediatas incluyen el restablecimiento del acceso a las carreteras, servicios de agua y saneamiento de emergencia, refugio y equipos de salud móviles», señaló el informe de IMC, quien advierte de un «riesgo elevado de brotes de enfermedades» como el cólera y la malaria.

Desde el 26 de junio, las lluvias han dañado o destruido cuatro mil 373 viviendas y han provocado la pérdida de más de cinco mil cabezas de ganado, haciendo esta temporada de monzones especialmente devastadora.

Pakistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los fenómenos meteorológicos extremos.

Esta nueva catástrofe trae a la memoria las inundaciones sin precedentes de 2022, cuando un «monzón con esteroides» sumergió un tercio del país, mató a más de mil 700 personas y causó pérdidas económicas superiores a los 30 mil millones de dólares.

