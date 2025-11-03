Aranceles usados por Trump llegarán a la Corte Suprema de EU; evaluarán posible uso en exceso

AP.- El presidente estadounidense Donald Trump ve los aranceles, o la amenaza de ellos, como una herramienta poderosa para doblegar a las naciones a su voluntad.

Los ha utilizado de una manera sin precedentes, no sólo como la base de su agenda económica, sino también como la piedra angular de su política exterior en su segundo mandato.

Ha empleado los impuestos a la importación como una amenaza para asegurar ceses al fuego de países en guerra. Los ha usado para presionar a las naciones a prometer hacer más para detener el flujo de personas y drogas a través de sus fronteras. Los ha utilizado, en el caso de Brasil, como presión política porque su sistema judicial procesó a un exlíder que era aliado de Trump, y en un reciente conflicto con Canadá, como castigo por un anuncio televisivo.

Esta semana, la Corte Suprema escuchará argumentos sobre si el presidente republicano ha excedido la ley federal con muchos de sus aranceles. Un fallo en su contra podría limitar o incluso quitar esa palanca rápida y contundente de la que ha dependido gran parte de su política exterior.

Trump ha expresado cada vez más agitación y ansiedad sobre la inminente decisión en un caso que él dice es uno de los más importantes en la historia de Estados Unidos.

Ha dicho que será un «desastre» para Estados Unidos si los jueces no revocan los fallos de tribunales inferiores que determinaron que fue demasiado lejos al usar una ley de poderes de emergencia para implementar sus aranceles. Trump ha sugerido que podría tomar el paso altamente inusual de asistir a los argumentos en persona.

El Departamento de Justicia, en su defensa de los aranceles, ha destacado la manera expansiva en que Trump los ha utilizado, argumentando que las sanciones comerciales son parte de su poder sobre los asuntos exteriores, un área en la que los tribunales no deberían cuestionar al presidente.

A principios de este año, dos tribunales inferiores y la mayoría de los jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos fallaron que Trump no tenía poder bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o IEEPA, para establecer aranceles, un poder que la Constitución otorga al Congreso. Sin embargo, algunos jueces disidentes en el tribunal dijeron que la ley de 1977 permite al presidente regular las importaciones durante emergencias sin limitaciones específicas.

Los tribunales dejaron los aranceles en su lugar mientras la Corte Suprema considera el asunto. Por su parte, Trump ha continuado usándolos mientras ha intentado presionar o castigar a otros países en asuntos relacionados, y no relacionados, con el comercio.

«La realidad es que el presidente Trump ha actuado legalmente al usar los poderes arancelarios que le otorgó el Congreso en la IEEPA para lidiar con emergencias nacionales y salvaguardar nuestra seguridad nacional y economía», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado. «Esperamos una victoria definitiva en este asunto con la Corte Suprema».

La mayoría de los presidentes no ha usado aranceles como herramienta de política exterior

Los presidentes modernos han utilizado sanciones financieras como congelar activos o bloquear el comercio, no aranceles, para sus objetivos de política exterior y seguridad nacional, dijo Josh Lipsky, un exmiembro del personal de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Obama que ahora es el presidente de economía internacional en el Atlantic Council.

Existen otras leyes que los presidentes pueden usar para imponer aranceles. Pero requieren un proceso de varios meses para justificar las tasas.

Trump, citando la IEEPA, actúa más rápido y de manera más dramática. Firma órdenes ejecutivas imponiendo nuevas tasas y lanza publicaciones en redes sociales amenazando con impuestos adicionales a las importaciones, como lo hizo a finales de octubre cuando se enojó por un anuncio televisivo antiarancelario emitido por la provincia de Ontario.

«Los presidentes han tratado típicamente los aranceles como un bisturí, no como un mazo», dijo Lipsky.

En contraste, Trump ha utilizado los aranceles como la columna vertebral de su agenda de seguridad nacional y política exterior, agregó Lipsky.

«Todo está interconectado y los aranceles están en el corazón de ello», afirmó.

Por ejemplo, a principios de este año Trump había amenazado con un arancel del 30% sobre las importaciones europeas, un aumento significativo desde el 1.2% antes de que asumiera el cargo. Buscando asegurar el apoyo de Trump para la alianza militar de la OTAN y para garantías de seguridad para Ucrania en su guerra con Rusia, la Unión Europea llegó a un acuerdo para conformarse con aranceles del 15%.

La Comisión de la UE enfrentó críticas de empresas y Estados miembros por ceder demasiado. Pero el Comisario de Comercio, Maroš Šefcovic, argumentó que el acuerdo «no sólo trata sobre el comercio. Se trata de seguridad. Se trata de Ucrania».

Trump ha podido «usarlo en circunstancias específicas para obtener mejores acuerdos, no solo acuerdos comerciales, sino mejores acuerdos en general de lo que podría de otra manera», dijo Lipsky. «Por otro lado, se podría decir que probablemente hay alguna reacción negativa».

Decisión de Corte Suprema podría sacudir la geopolítica y los bolsillos

La presión arancelaria de Trump ha sacudido las relaciones con los amigos y enemigos de Estados Unidos. Algunos han respondido volviéndose más proteccionistas o buscando fomentar relaciones con China, que ha intentado ser vista como promotora del libre comercio.

También está el impacto en el bolsillo. Algunas empresas han trasladado algunos de los costos a los consumidores aumentando los precios, mientras que otras han esperado para ver dónde terminan las tasas arancelarias.

Tradicionalmente, los aranceles se han utilizado solo como una herramienta para abordar prácticas comerciales.

«No hay literalmente ningún precedente para la manera en que el presidente Trump los está usando», destacó Emily Kilcrease, quien fue asistente adjunta del representante comercial de Estados Unidos y anteriormente trabajó en temas comerciales en el Consejo de Seguridad Nacional como funcionaria de carrera durante las administraciones de Obama, Trump y Biden.

«El uso de aranceles de la manera en que el presidente Trump los está usando es como —simplemente un ataque a gran escala a una economía como una forma de incentivar a un gobierno extranjero a cambiar su postura», indicó Kilcrease, ahora directora del Center for a New American Security.

Pero resaltó que el caso no es claro. Kilcrease dijo que cree que hay una «buena posibilidad» de que la Corte Suprema pueda ponerse del lado de Trump porque la IEEPA le da al presidente «poderes de emergencia amplios y flexibles».

El caso también llega ante una Corte Suprema que hasta ahora ha sido reacia a controlar el uso amplio de poderes ejecutivos de Trump.

Si el tribunal limita a Trump, podría dejar a los gobiernos extranjeros cuestionándose si intentar renegociar acuerdos comerciales recientemente alcanzados con el gobierno de Trump, dijeron expertos. Pero también hay realidades políticas en juego, porque retractarse de acuerdos podría afectar otras prioridades de política exterior o económica.

El gobierno podría pivotar para intentar usar otras leyes para justificar los aranceles, aunque eso podría significar un proceso más complejo y burocrático, de acuerdo con Kilcrease.

«Ciertamente no saca los aranceles de la mesa», dijo. «Sólo los hace un poco más lentos».

Con información de Latinus