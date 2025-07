Arabia Saudita dio pena de muerte a 345 personas en un año, principalmente por casos ligados a drogas

AP.- La pena de muerte en Arabia Saudita aumentó el año pasado a un nivel récord, informó la organización Amnistía Internacional (AI) el lunes, mientras los activistas advierten cada vez más sobre el uso de este castigo en el reino en casos no violentos relacionados con drogas.

En el país se aplicó esta pena a 345 personas el año pasado, el número más alto jamás registrado por AI en más de tres décadas de reportes. En los primeros seis meses de este año fueron asesinadas 180 personas, señaló el grupo, lo que indicó que probablemente el récord volverá a batirse.

Este año, aproximadamente dos tercios de los fusilados fueron condenados por cargos de drogas no letales, dijo por separado el grupo activista Reprieve.

La organización también expresó sus preocupaciones similares sobre las penas de muerte en casos de drogas.

Arabia Saudita no emitió ningún comentario sobre por qué emplea cada vez más esta pena, los funcionarios saudíes no respondieron a preguntas detalladas por parte de The Associated Press (AP) sobre las sentencias y por qué se está utilizando para casos no violentos de drogas.

Sin embargo, esto entró en conflicto con los comentarios del príncipe heredero, Mohammed bin Salmán, el gobernante de facto de Arabia Saudita, quien en 2022 destacó que limitó su uso únicamente a casos de homicidio.

«Bueno, sobre la pena de muerte, nos deshicimos de todo, excepto de una categoría, y esta está escrita en el ‘Corán’, y no podemos hacer nada al respecto, incluso si quisiéramos hacer algo, porque es una enseñanza clara en el libro sagrado», dijo el príncipe a The Atlantic.

Los casos de drogas se convierten en un impulsor principal en las penas de muerte saudíes

Este es uno de varios países en Medio Oriente, incluidos Irán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, que pueden imponer dicho castigo por cargos relacionados con drogas.

Pero el reino sigue siendo uno de los principales del mundo en hacerlo, sólo detrás de China e Irán, y su uso de estas penas en casos de drogas parece estar impulsando las cifras.

AI documentó los casos de 25 ciudadanos extranjeros que actualmente están en el «corredor de la muerte», o fueron sentenciados a la pena capital recientemente, por delitos relacionados con drogas.

En esos casos, la organización dijo que los reclusos no estaban familiarizados con el sistema legal ni con sus derechos, y tenían una representación formal limitada o nula.

Los extranjeros enfrentaron desafíos adicionales al intentar conseguir un juicio justo, dijo la organización.

Más de la mitad de los fusilados este año en el reino eran de otros países, según Reprieve.

Uno de esos reos, el egipcio Essam Ahmed, desapareció en 2021 mientras trabajaba en un barco pesquero en el Sinaí.

Un mes después, su familia recibió la noticia de que había sido detenido en Arabia Saudita y condenado a muerte por tráfico de drogas.

Ahmed afirmó que fue obligado por el dueño del barco a llevar un paquete para él bajo amenaza de arma.

«Vivimos en terror, tenemos miedo cada mañana», dijo un miembro de la familia de él, quien habló con la AP bajo condición de anonimato por temor a que sus comentarios pudieran afectar el caso.

«Cada día, hasta las nueve de la mañana, tememos que se hayan llevado a uno de ellos para asesinarlo sin que lo sepamos», agregó.

“No tenemos sentimientos, estamos muertos, la muerte sería más fácil”, añadió mientras que aseguró que no le dieron la oportunidad para defenderlo.

Penas ocurren en paralelo al plan «Visión 2030»

Durante años, los grupos de derechos humanos fueron críticos con el historial de los mismos en el país.

También hubo cambios sociales rápidos en Arabia Saudita bajo el rey Salman y el príncipe heredero, al tiempo que se permitía que las mujeres condujeran, pero también se ha supervisado el arresto de los activistas que ven por los derechos de las mujeres.

Aunque también algunos empresarios, miembros de la realeza y otros han sido encarcelados, en una represión contra la presunta corrupción que se asemejó a una extorsión de las personas cuyo poder en el reino es mayor.

En 2021, como parte de la reforma de justicia penal del príncipe heredero, la Comisión de Derechos Humanos de ahí anunció una moratoria sobre las condenas relacionadas con drogas.

Sin embargo, se mantuvo en vigor durante poco menos de tres años, antes de ser eliminada sin una explicación.

Los asesinatos también ocurrieron mientras el reino continúo emprendiendo reformas audaces para diversificar su economía como parte de su iniciativa llamada «Visión 2030».

Jeed Basyouni, quien dirige el programa de Medio Oriente y África del Norte de la organización legal sin fines de lucro Reprieve, con sede en el Reino Unido, insistió en que el príncipe Mohammed podría cambiar rápidamente la política de penas de muerte en Arabia Saudita si quisiera.

«Podría hacer indultos masivos, insistir en reescribir las leyes para que estén en línea con el derecho internacional», dijo Basyouni.

«Los miles de millones gastados en las llamadas reformas, diseñadas para promover un reino más tolerante e inclusivo bajo el gobierno del príncipe heredero, enmascaran un estado autoritario donde las muertes diarias por delitos de drogas ahora son la norma», concluyó.

Con información de Latinus