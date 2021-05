Ángela Aguilar no será multada por entonación del Himno Nacional: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que no multará a Ángela Aguilar por la entonación que dio al Himno Nacional Mexicano en la ceremonia previa a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez contra Billy Joe Saunders.

Por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, la Segob aclaró que la cantante no infringió los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, tras su polémica entonación del Himno Nacional Mexicano el pasado sábado 8 de mayo, durante una función de box en Dallas.

Tras realizar una revisión, la dependencia concluyó que, aunque la entonación de Ángela Aguilar no fue la marcada en el reglamento, no será multada porque no hubo alteración en la letra.

“Si bien, su entonación no fue la que todos reconocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación. Toda vez que

el evento tuvo lugar en el extranjero, no da lugar a una sanción administrativa, sin embargo, la dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”

… se menciona en un comunicado.

Segob hizo un exhorto a la comunidad artística y deportiva, así como a los connacionales en el extranjero, a respetar la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

“La Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, destaca la importancia de contar con el apoyo de las y los artistas para fortalecer nuestra identidad y orgullo nacional y, en ese sentido, trabaja en los mecanismos que coadyuven a impulsar el respeto a nuestras insignias”.

Finalmente el organismo recalcó su disposición de brindar a los interpretes la asesoría necesaria en esta materia.

