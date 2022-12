“AMLO dice ‘estoy contigo’, pero luego viene un escupitajo a la cara”, acusa Ciro Gómez Leyva

El periodista Ciro Gómez Leyva señaló este lunes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se tardó 72 horas para agredirlo, en respuesta a las declaraciones que hizo esta mañana el mandatario sobre el intento de asesinato que sufrió el periodista la semana pasada.

“Se tardó 72 horas, pero llegó la agresión, que él dirá que no es agresión, que es política, va mi solidaridad y te escupo en la cara, es lo que hace López Obrador; estoy contigo y viene un escupitajo en la cara, es lo que acaba de hacer”, señaló Ciro Gómez Leyva.

El periodista indicó en su programa de radio que López Obrador no perdió la oportunidad esta mañana para poder agredirlo y apuntó que “esa ha sido la naturaleza” del presidente y de sus necesidades políticas para atacarlo.

“El presidente, López Obrador, no ha perdido la oportunidad para agredirme. ¿Qué necesidad había de hacerlo hoy? No se pudo contener (…) ya empezó con las agresiones en mi contra, vocero del conservadurismo, etcétera y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves (…) así es él, su naturaleza de ese hombre, aquí no hablo del presidente de México, sino de la naturaleza de ese hombre, allá él y sus necesidades políticas, allá él y sus resentimientos políticos”, apuntó.

López Obrador dijo este lunes en su conferencia matutina que el caso podría estar relacionado con una respuesta de la delincuencia organizada a un reportaje o de grupos contrarios a su gobierno para afectarlo.

“No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor, nosotros no silenciamos a nadie, somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida”, afirmó.

Y agregó: “Pero sí puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos, por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro(Gómez Leyva), cuatro días antes de este atentado, y que puede ser una respuesta”.

