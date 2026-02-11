Alcaldesa de Los Ángeles firma orden ejecutiva que prohíbe a ICE usar propiedades públicas

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este martes una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes de migración el uso de cualquier propiedad municipal o controlada por la ciudad para sus operativos.

La directiva ‘Proteger a Los Ángeles’ se elaboró ​​con la ayuda de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes, que han pedido a la Alcaldía reforzar las protecciones.

“Quiero ser clara: esto no es normal y nunca lo será. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal”, declaró Bass.

Los Ángeles fue la primera ciudad demócrata dónde se desarrollaron operativos migratorios a gran escala, lo que desató fuertes protestas en junio pasado.

Bass denunció que se ha visto que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han intentado instalar sus centros de operaciones transitorios en diversas propiedades públicas y privadas.

Aunque sin la misma intensidad del año pasado, los arrestos por parte de ICE se han seguido registrando en Los Ángeles, con los vendedores ambulantes y los jornaleros como el principal objetivo.

La orden también instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles a preservar toda la evidencia relacionada con las operaciones de control migratorio para que pueda ser reportada.

Además, instruye al Departamento de Planificación Urbana de Los Ángeles a preparar una ordenanza para imponer tarifas a los propietarios que cedan el control del sitio a agentes federales.

Con información de EFE.