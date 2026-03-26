Argentina declara grupo terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación

El Gobierno de Javier Milei declaró como organización terrorista al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
El Gobierno de Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupo terrorista, según un comunicado publicado este jueves 26 de marzo de 2026 por la oficina del presidente Javier Milei.
“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha declarado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CING) como organización terrorista”, se afirmó en el comunicado.
El Gobierno argentino dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia, “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento”, según afirmaron.
La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos.
Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado a ese cartel como organización terrorista.
El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo mexicano del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas y armas.
El fundador de dicha organización criminal , Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido el 22 de febrero durante un operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco.
Dicho líder criminal era considerado uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.
Con información de EFE