YA DISPONIBLES RESERVACIONES PARA DINNER IN THE SKY

* En esta edición de la Feria Nacional Potosina las y los potosinos, así como turistas disfrutarán una nueva experiencia a 45 metros de altura con impresionantes vistas.

Para que las y los potosinos, así como turistas, disfrute sin límites de la edición 2025 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), dicho Patronato anunció que ya se encuentran disponibles, las reservaciones para Dinner In The Sky una experiencia que se presentará por primera vez en la mejor mejor Feria de Mexico que ofrece una cena gourmet a 45 metros de altura con impresionantes vistas.

La nueva atracción estará instalada en la zona de restaurantes y es una muestra de la confianza que empresarios visionarios tienen en San Luis Potosí, al apostar por eventos de talla internacional pues Dinner In The Sky ha estado presente en grandes festivales y ciudades como Las Vegas, Mónaco, Ciudad de México o Cancún, y ahora se suma a la Fenapo con una propuesta perfecta para quienes buscan experiencias únicas durante su visita.

La experiencia incluye comida gourmet a tres tiempos, las y los comensales permanecerán 60 minutos en las alturas en un asiento asegurado, bebidas para maridar el menú vista panorámica a 45 metros de altura, y atención, personalizada, durante y después del vuelo.

Los boletos pueden adquirirse directamente en https://dinnerinthesky.com.mx/ y para mayor información o atención personalizada, está disponible el número de WhatsApp ‪55 4506 4656‬.