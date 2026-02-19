VOLARIS RECONOCE A RICARDO GALLARDO POR DINAMISMO DE SAN LUIS POTOSÍ

• Representantes de la aerolínea reconocen la fortaleza estratégica del Estado y el impulso del Gobernador para consolidarlo como un nodo de conectividad.

Tras el anuncio de la apertura de cinco nuevas rutas nacionales e internacionales de la aerolínea Volaris, desde San Luis Potosí hacia destinos como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, Estados Unidos, el Vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la compañía Dionisio Pérez-Jácome Friscione, destacó el crecimiento económico de la Entidad con el impulso del Gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

El representante de Volaris, aseguró que San Luis Potosí representa un destino prioritario para la aerolínea, por los importantes flujos de inversión y la actividad económica que está presentando actualmente.

Pérez-Jácome Friscione resaltó que, por las condiciones de dinamismo generadas por el Gobierno Estatal, hay una demanda creciente de conectividad aérea, al reconocer que el vuelo a Chicago permitirá fortalecer los lazos familiares, mientras que las conexiones con Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y Puebla amplían las opciones para turistas, empresarios y viajeros de todo tipo.

“Aquí, claramente hay varios parques industriales, se puede ver y uno de los segmentos en los que se enfoca Volaris, además de viajeros que visitan amigos y familiares, es el segmento de negocios y está creciendo y lo estamos viendo que está presente en San Luis Potosí”, finalizó.