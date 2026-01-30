VISITANDO CORAZONES LLEGA A LA REGIÓN ALTIPLANO

• El programa ofrece atención primaria en los domicilios de Matehuala, con brigadistas que realizan vacunación, medición de signos vitales y entrega de medicamentos.

Brigadistas del programa “Visitando Corazones” comenzaron sus actividades en Matehuala, llevando atención primaria de salud directamente a los domicilios. Con acciones de vacunación, medición de presión arterial y glucosa, entrega de electrolitos orales y medicamentos, el programa se amplía a la región Altiplano y garantiza atención cercana y oportuna, promoviendo la salud sin límites.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria II, Ulises Peña, destacó que estas acciones simbolizan el cambio que se vive en el Estado, acercando brigadas especializadas a las familias. Además de las revisiones de rutina, las y los enfermeros del programa completan esquemas de vacunación contra el sarampión en niños y niñas de 12 a 18 meses, así como en adolescentes y adultos que requieren dosis pendientes.

Matehuala es el primer municipio del Altiplano donde Visitando Corazones inicia actividades, pero el programa se extenderá próximamente a otros municipios de la región, consolidando la cobertura y fortaleciendo la atención médica en toda la zona, bajo un modelo que prioriza la cercanía y la eficiencia.