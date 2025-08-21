21.9 C
VINCULACIÓN LABORAL SIN LÍMITES PARA JÓVENES POTOSINOS

miércoles, agosto 20, 2025

• La Feria Nacional del Empleo en Soledad de Graciano Sánchez, ofertará 400 vacantes laborales a través de 25 empresas para las y los jóvenes potosinos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), impulsa sin límites la vinculación laboral de las y los jóvenes, por lo que este jueves 21 de agosto, en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez, se llevará a cabo la décimo cuarta Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025, con la participación de 25 empresas que ofertarán más de 400 vacantes.
Acorde con la instrucción del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la STPS Crisógono Sánchez Lara, destacó que estas acciones, buscan integrar a las y los jóvenes al mercado laboral. La feria se desarrollará de 8:00 a 14:00 horas, y se espera la participación de más de 500 buscadores de empleo.
Sánchez Lara detalló que además estas acciones se replicarán en la capital el próximo 28 de agosto, por lo que llamó a las y los jóvenes a mantenerse al pendiente de las redes de la dependencia donde se anunciará la sede de esta feria.

