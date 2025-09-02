VÍA ALTERNA SUR BENEFICIARÁ AL SECTOR INMOBILIARIO DE LA ZONA: AMPI

• La nueva conexión promoverá de una manera importantísima esta zona que estaba un poco atorada, destacó Olga Espitia presidenta de la AMPI en San Luis.

Tras la inauguración por parte del Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, de la Vía Alterna Sur que conecta a las prolongaciones Juárez y Salk con el eje 122 de la Zona Industrial, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi) de San Luis Potosí Olga Espitia Lanuza, destacó que esta obra impulsará en materia de vivienda toda esta zona que estaba un poco atorada.

La líder del sector dijo que esta zona de la ciudad cuenta con fraccionamientos de muy buena calidad y un buen concepto de vivienda por lo que confió en que se desencadenarán, con la llegada también de escuelas, centro de salud y comercios, para lo que también hay espacio.

“Esta Vía Alterna va a desencadenar de una manera importantísima toda esta zona que estaba un poco atorada (…) estamos muy contentos”, agregó Espitia Lanuza, al referirse a esta obra.

Cabe señalar que la nueva Vía Alterna Sur, fue puesta en operación el viernes pasado por el Mandatario Ricardo Gallardo, con el objetivo de reducir en más del 30 por ciento el tráfico de la carreta 57, con una inversión de más de 700 millones de pesos, donde se anunció que se busca ampliarla hasta el eje 140, con lo que se detonará el crecimiento inmobiliario y económico de la zona.