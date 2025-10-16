VERTEDOR DE PRESA ZIMAPÁN CIERRA Y RÍOS COMIENZAN A ESTABILIZARSE

* Desfogue del pasado jueves provocó crecimiento en el nivel de los ríos en el Estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que este miércoles la Comisión Nacional del Agua (Conagua) cerró el vertedor de la Presa Zimapán, después de haberse abierto el pasado jueves como medida preventiva ante las intensas lluvias que elevaron el nivel del embalse.

La apertura controlada provocó crecidas en el Río Moctezuma, generando afectaciones en municipios como Tamazunchale, San Vicente Tancuayalab, Tanquián de Escobedo y Ébano. Con el cierre del vertedor, se espera que el caudal comience a disminuir paulatinamente, regresando a su cauce normal en las próximas horas.

La dependencia mantiene un monitoreo constante en la región y continúa trabajando de manera coordinada con autoridades municipales y federales para garantizar la seguridad de todas las comunidades, reforzando acciones preventivas y de atención inmediata.