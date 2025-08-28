VEN Y SÉ PARTE DE LA FERIA NACIONAL DE EMPLEO DE LAS JUVENTUDES 2025

* El jueves 28 de agosto, más de 30 empresas ofrecerán 700 vacantes en el Museo del Virreinato, como parte de la Feria Nacional de Empleo enfocada en jóvenes.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) invita a la Feria Nacional de Empleo de las Juventudes 2025, que será el jueves 28 de agosto en el Museo del Virreinato, de 9:00 a 14:00 horas. El evento reunirá a más de 30 empresas que ofrecerán alrededor de 700 vacantes para jóvenes interesados en incorporarse al mundo laboral o fortalecer sin límites su desarrollo profesional.

Durante la presentación oficial, el titular de la dependencia estatal, Crisógono Sánchez Lara, destacó que aunque la feria está enfocada en jóvenes, estará abierta a todas las personas interesadas. Esta iniciativa responde al compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar empleo digno y bien remunerado para la población potosina.

La feria contará con vacantes en sectores como comercio, servicios e industria, tanto nacional como extranjera. Se invita a la juventud potosina a aprovechar esta oportunidad para vincularse con empresas líderes y avanzar en su proyecto de vida laboral.