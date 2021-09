Urge incorporar ciencia, tecnología e innovación en los gobiernos: EGC

– Debemos construir una agenda que nos formalice en lo que queremos como sociedad del conocimiento, como comunidad, y como parte del tren del desarrollo.

– Las ciudades son las nuevas trincheras, es donde realmente se conecta la tecnología, la calidad de vida y el bien común.

El ejercicio gubernamental, hoy no puede concebirse sin la tecnología, es por ello que urge incorporar a nuestro municipio una visión de largo plazo que apueste por la ciencia, la tecnología y la innovación en aras de promover el desarrollo de San Luis Potosí a través de la generación de recurso humano calificado, señaló el presidente municipal electo, Enrique Galindo Ceballos, durante la presentación del libro México frente a la sociedad del conocimiento: La difícil transición, del doctor Enrique Cabrero Mendoza, quien es profesor e investigador del CIDE.

Reconoció que la distancia entre científico, ciencia, conocimiento y gobierno es muy amplia, sumado a que no se ha generado suficiente recurso humano para sostener el conocimiento pues la capacitación de capital humano en temas técnicos y científicos suele ser difícil, costosa y de largo plazo, pero es una inversión que se tiene que hacer, o los gobiernos quedaremos rebasados.

Ante tal escenario, aseguró que las ciudades son las nuevas trincheras, es donde realmente se conecta la tecnología, la calidad de vida y el bien común, si no sucede así, “si hoy no se gobierna con las nuevas herramientas tecnológicas, si no se invita a la innovación, seguiremos pensando que tecnología es una ventanilla digital y que detrás de ella sigue el papel, cuando ya tendríamos que estar en una ruta a una ciudad inteligente”.

Galindo Ceballos urgió a unirse a un debate sobre ciencia, innovación y tecnología para construir una agenda que nos formalice en lo que queremos, primero como sociedad del conocimiento, segundo como comunidad, y tercero como parte del tren del desarrollo.

En ese sentido, adelantó que ya se dieron los primeros puntos del debate potosino con la posibilidad de crear desde el municipio, un fondo de apoyo a la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, con la intención de cuidar, incentivar, promover y conducir a nuestro recurso humano evitando la fuga de cerebros.

Finalmente, felicitó al doctor Enrique Cabrera por sus aportaciones técnicas, científicas y de dirección a San Luis Potosí, México y el mundo.

