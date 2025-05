UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS UNA REALIDAD CON INVERSIÓN BIPARTITA

• El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que la Universidad Rosario Castellanos es uno de los más grandes aciertos de la Presidenta Claudia Sheinbaum al impulsar a jóvenes y contribuir al desarrollo sin límites del Estado.

• Federación y Gobierno Estatal invierten 160 millones de pesos cada uno para construir la sede.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que en el próximo mes de agosto comenzará operaciones en Soledad de Graciano Sánchez la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), institución que brindará más oportunidades a la juventud potosina al abrir 800 nuevos lugares de educación superior con planes de expansión ante la falta de espacios en las universidades públicas.

El Mandatario Estatal expresó como uno de los más grandes aciertos de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esta nueva Universidad que será realidad en el Estado con una inversión conjunta de 320 millones de pesos, y que ofrecerá programas innovadores en ingeniería en robótica e inteligencia artificial, carreras con gran futuro que contribuirán al desarrollo sin límites que construye el Estado.

Gallardo Cardona adelantó que el nuevo campus se ubicará en la Universidad Tecnológica en Soledad de Graciano Sánchez y que será el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt), quien colabore en la creación de la currícula en ambas carreras.

Asimismo, Ricardo Gallardo consideró que esta nueva universidad brindará apoyo y certeza a miles de jóvenes potosinos de las cuatro regiones que, al no encontrar cabida en las universidades públicas, enfrentan problemas de depresión, ya que terminan estudiando carreras que no querían o simplemente desertan de los estudios.

La nueva universidad responde a la creciente demanda de educación superior en San Luis Potosí, donde miles de estudiantes no alcanzan lugar por falta de espacios, tan sólo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, más de 7 mil alumnas y alumnos quedan fuera cada año.