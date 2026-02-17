UNIVERSIDAD ROSARIO CASTELLANOS ASEGURA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD POTOSINA: COESPO

• Consolida un proyecto estratégico orientado a formar a la generación que liderará el futuro

Con el respaldo sin límites de Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí avanza en la proyección de la educación en todos sus niveles, ya que se trata del motor más poderoso de transformación social, por lo que la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en el Estado asegurará que más jóvenes potosinos apuesten por la tecnología y la innovación para desarrollarse profesionalmente.

La Titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), Mayra Edith Velázquez Loera, señaló que, de acuerdo con los datos registrados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2026, San Luis Potosí contará con 596 mil 697 jóvenes de entre 18 y 29 años, grupo poblacional que representa el 20 por ciento de la población total del Estado; este sector será responsable de impulsar la innovación, la productividad y la competitividad de la Entidad en las próximas décadas.

En el cambio que se vive, la funcionaria aseguró que, con la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, “se consolida un proyecto estratégico orientado a formar a la generación que liderará el futuro. Con carreras de vanguardia como Inteligencia Artificial, Robótica y Mecatrónica, la institución responde a las demandas de un entorno global cada vez más tecnológico y especializado”.

El modelo educativo integra vinculación directa con empresas nacionales e internacionales, facilitando que las y los egresados accedan a empleos bien remunerados. Además, y para garantizar que el talento no encuentre barreras, las y los estudiantes contarán con la beca “Gertrudis Bocanegra”, un apoyo que contribuirá a su permanencia académica.