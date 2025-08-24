UNIVERSIDAD POLITÉCNICA IMPULSA EL DEPORTE ENTRE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL

* Más de mil 500 alumnos participarán en los torneos internos de fútbol como parte de una educación integral y sin límites.

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) realizará a partir del 25 de agosto sus torneos internos de fútbol soccer y fútbol rápido, una oportunidad para detectar talento para los equipos representativos en competencias regionales y nacionales.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) promueve el deporte como parte fundamental de una formación integral y sin límites. Contará con medallas, trofeos y distinciones individuales.