UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ABRE NUEVAS OPCIONES DE INGRESO EN MODALIDAD MIXTA

• Cuatro programas académicos semipresenciales iniciarán en septiembre y ofrecerán a las y los estudiantes los mismos beneficios que la modalidad escolarizada.

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) anunció el inicio de su proceso de ingreso para programas académicos en modalidad mixta, que combinan actividades presenciales y virtuales para ampliar el acceso a la educación superior. A partir de septiembre, se ofrecerán Ingenierías y Licenciaturas con una duración de tres años y cuatro meses, además de opciones de Técnico Superior Universitario.

Quienes cursen esta modalidad contarán con los mismos beneficios que el alumnado escolarizado, incluyendo el uso de instalaciones y la participación en actividades académicas, culturales y deportivas. Esta oferta responde de manera natural a el cambio que se vive y se siente en la educación superior del Estado, al integrar esquemas flexibles sin comprometer la calidad educativa.

La modalidad fue presentada a estudiantes del subsistema CECyTE que ya se encuentran vinculados al sector productivo, brindándoles una alternativa para continuar su formación profesional. Con este impulso, y bajo la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí fortalece un modelo educativo más accesible, flexible y alineado a las necesidades actuales.