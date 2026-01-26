ÚLTIMOS DÍAS PARA REGULARIZAR ADEUDOS VEHICULARES

* El programa Estatal de descuentos en multas y recargos concluye el 30 de enero y aplica únicamente en pagos electrónicos.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que el próximo 30 de enero vence el programa que otorga el cien por ciento de descuento en multas y recargos de control vehicular, una medida que facilita el cumplimiento de obligaciones y acerca alternativas ágiles a las y los contribuyentes. Este beneficio está disponible exclusivamente para pagos realizados mediante WhatsApp, el portal oficial de la dependencia, kioscos y bancos.

Como parte de este esquema, las personas usuarias solo deben cubrir los adeudos correspondientes a los últimos cinco años, a partir de 2021, así como el canje anual 2026. El borrón de adeudos aplica únicamente para vehículos de origen potosino que cuenten con alta vigente en el sistema, lo que permite a miles de familias ponerse al corriente sin cargas adicionales.

Esta acción forma parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de priorizar soluciones prácticas y cercanas. El cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí también simboliza una administración más accesible y eficiente.