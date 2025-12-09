ÚLTIMOS DÍAS PARA APROVECHAR DESCUENTOS EN LA REGULARIZACIÓN DE MOTOCICLETAS

* El programa Estatal concluye el 10 de diciembre e incluye apoyos especiales para vehículos con adeudos o sin registro previo.

Como parte de las políticas de apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría de Finanzas (Sefin) mantiene vigente hasta el 10 de diciembre el programa «Tu moto en regla, rueda sin límites», una estrategia que facilita la regularización de motocicletas con beneficios directos para las y los propietarios, accediendo a descuentos del 40, 30 y 20 por ciento en adeudos totales, dependiendo del rezago, además de un apoyo del 100 por ciento en multas, recargos y actualizaciones para unidades nuevas que aún no cuentan con registro.

Ariana García Vidal, titular de la dependencia, destacó que el programa fue diseñado para brindar trámites ágiles y sin intermediarios, permitiendo que la ciudadanía actualice su documentación de manera accesible. Las motocicletas con rezagos pueden ponerse al corriente sin cargas excesivas, mientras que quienes poseen unidades nuevas tienen la posibilidad de completar su registro sin costos adicionales.

Para realizar el trámite basta enviar un mensaje vía WhatsApp al 444 390 7284, donde se proporciona atención directa y orientación inmediata.