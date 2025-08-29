ÚLTIMOS DÍAS DE DESCUENTO EN CONTROL VEHICULAR DURANTE LA FENAPO

* Para el último fin de semana de Feria, todos los códigos QR otorgarán 100 por ciento de descuento en multas y recargos de control vehicular.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) informó que este viernes, sábado y domingo serán los últimos días para aprovechar el descuento, que será del 100 por ciento en estos días, en multas y recargos de control vehicular, disponible únicamente a través de los códigos QR instalados en la Feria Nacional Potosina (FENAPO). Esta medida refleja el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con facilitar la regularización de trámites de manera ágil, segura y sin intermediarios.

La dependencia invitó a no dejar pasar esta oportunidad y aprovechar para ponerse al corriente en sus obligaciones vehiculares. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de ofrecer finanzas fuertes y trámites accesibles en línea con la visión de un San Luis Potosí con oportunidades sin límites.