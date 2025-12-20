“TU CASA, TU APOYO” AMPLÍA SU ALCANCE EN LAS CUATRO REGIONES

* El programa social avanza en la región Centro, Huasteca y Media, garantizando patrimonio a miles de familias potosinas.

El programa “Tu Casa, Tu Apoyo” se ha consolidado como un eje social clave de la administración, ampliando su cobertura a San Luis Potosí, Ciudad Valles, Rioverde y Ciudad Fernández. Gracias al apoyo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el programa ofrece lotes urbanizados gratuitos a familias sin vivienda ni acceso a créditos, brindando una opción real para dejar de pagar renta y construir un patrimonio.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Rosario Martínez Galarza, informó que, en una primera etapa, se entregaron dos mil lotes en Ciudad Satélite y la delegación La Pila; mientras que en Ciudad Valles se garantiza vivienda digna a más de tres mil familias. En la región Media, Rioverde y Ciudad Fernández iniciaron con la entrega de 250 predios, con una meta de cinco mil lotes, como parte de un plan Estatal que prevé alcanzar los 30 mil predios distribuidos en las cuatro regiones.

Frente a los altos costos de la vivienda, el respaldo del Gobierno del Estado se refleja en resultados concretos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2020 y 2024 la población con carencia de vivienda adecuada disminuyó en más de 59 mil personas, y los programas que priorizan a mujeres y familias vulnerables continuarán fortaleciendo esta tendencia.