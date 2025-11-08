TRACTORES Y EQUIPAMIENTO ENTREGÓ RICARDO GALLARDO AL CAMPO POTOSINO

• Con una inversión de más 20 millones de pesos, el Gobernador del Estado fortalece la tecnificación del campo para una producción sin límites en la huasteca.

El campo potosino y las y los productores agropecuarios cuentan con un respaldo sin límites, resaltó el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, al entregar más de cuatro mil 460 implementos agrícolas y para ganadería que incluyeron: tractores, molinos, paneles, remolques para ganado y de cama baja, con valor de más de 20 millones de pesos, a municipios de la huasteca potosina.

Como parte de la estrategia de rescate al campo que arrancó desde el inicio de su administración, el Mandatario Estatal entregó equipamiento agrícola para 23 asociaciones y la Asociación Ganadera Regional de la Huasteca, con lo que las familias pueden ampliar su producción, tecnificando el campo e impulsando la ganadería de la región.

En el evento que congregó a las y los productores agropecuarios, el Gobernador Ricardo Gallardo anunció más obras de infraestructura carretera, con lo que también se promueve la producción, fortaleciendo los caminos saca cosechas y aquellos de importancia regional, como el eje Xolol-Tamuín, el tramo San Vicente-El Higo, entre otras de gran impacto.

Tras décadas de abandono de la herencia maldita que les dio la espalda a las familias productoras; ahora cuentan con el apoyo sin límites del Gobernador del Estado, con acciones que fortalecen la economía regional y la producción primaria de la Entidad.