TRABAJO SIN LÍMITES FORTALECE LA SEGURIDAD, LA ECONOMÍA Y LA GOBERNABILIDAD

miércoles, septiembre 10, 2025

• El Gobierno Estatal ha generado un entorno propicio para que San Luis Potosí mantenga y fortalezca su estabilidad y crecimiento sin límites.

San Luis Potosí demuestra su fortaleza institucional con resultados sin límites en todos los rubros, y destacando en seguridad, economía y gobernabilidad, dando muestra del compromiso firme del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de mantener una ruta para construir un Estado próspero y sin límites para las y los potosinos.
Lo anterior lo expresó el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, al destacar la reducción en delitos de alto impacto que ha sido reconocido por la Federación ya que somos el segundo Estado con mayor porcentaje de disminución en homicidios diarios, con un 71 por ciento en de septiembre de 2024 a agosto de 2025, sumado a la inversión histórica en infraestructura por 22 mil millones de pesos y el desarrollo económico que alcanzó un crecimiento del 11.5 por ciento en cuatro años.
Torres Sánchez resaltó que el gabinete estatal tiene el reto de mantener este ritmo y avanzar en una agenda común en beneficio de la ciudadanía porque ahora, señaló, vemos un San Luis Potosí unido, fortalecido y caminando en la ruta del cambio que se inició con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

