TOMATE POTOSINO, DE CALIDAD Y PRECIOS COMPETITIVOS

* El Gobierno del Estado impulsa más de 800 hectáreas de cultivo en la región Media, fortaleciendo la producción y el abasto nacional.

La producción de jitomate en la zona Media de San Luis Potosí mantiene un crecimiento sostenido en este sexenio, gracias a los apoyos que el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha destinado al campo potosino a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh). En 2025 se consolidan más de 800 hectáreas destinadas al abastecimiento del mercado nacional, reflejando la capacidad productiva de la entidad.

La dependencia informó que el 20 por ciento de estas hectáreas ya se encuentra en etapa de cosecha, con un precio de hasta 10 mil pesos por tonelada en los últimos días, lo que representa ingresos justos y rentables para los agricultores. Estos resultados son posibles gracias a los apoyos sin límites en asesoría técnica, dotación de equipos de riego tecnificado y vigilancia sanitaria que fortalecen la producción y protegen la calidad del producto.

El trabajo coordinado con los productores garantiza que no exista sobreproducción ni desecho del jitomate saladet, lo que mantiene la estabilidad de precios y asegura que obtengan beneficios reales. Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con un campo fuerte y competitivo que responde a las necesidades del mercado.